İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Meşhed Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehdi Kelyan, "Maalesef dün akşam Meşhed'de 10'dan fazla Delta varyantı vakası tespit edildi." dedi.

Testlerin incelenmek üzere başkent Tahran'a gönderildiğini aktaran Kelyan, "Söz konusu vakaların Delta varyantı olduğuna eminiz ancak nihai teyit Tahran tarafından yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Hindistan'da görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “endişe verici” olarak tanımlanan Delta varyantının, yüksek bulaşıcılığı nedeniyle yakın zamanda dünya genelinde baskın tip haline gelmesinden endişe ediliyor.

Öte yandan İran'da son 24 saatte 12 bin 351 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1417'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 180 bin 42'ye çıktığı ülkede, 140 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 985 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 185'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 848 bin 42'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 421 bin 222 oldu. Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 424 bin 855 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 379 bin 431 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 804 bin 286 doz aşı uygulandığı açıklandı.

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