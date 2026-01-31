×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran'da hazırlıklar başladı: ABD askerleri için 5 bin mezar... 'Parmağımız tetikte'

Güncelleme Tarihi:

#İran#ABD#Mezar
İranda hazırlıklar başladı: ABD askerleri için 5 bin mezar... Parmağımız tetikte
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 17:47

ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin ardından İran basınında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İran basınında, ABD askerleri için Tahran’da 5 bin mezarın hazırlandığı iddiası yer aldı. Öte yandan İran Genelkurmay Başkanı Emir Hatemi “parmağımız tetikte” mesajı verdi.

Haberin Devamı

ABD'li ve İranlı kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran'a yönelik "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." tehdidinin ardından artık saldırının "gerçekleşecek mi?" noktasından "ne zaman yapılacak?" noktasına geldiğini iddia etti.

ABD basınında yer alan haberde, ABD'nin İran'a yönelik saldırıyı pazar günü yapacaığı iddia edilirken İran basınındaki haberde ise askeri harekâtın artık bir ihtimal değil, Washington tarafından zamanlaması tartışılan bir karar olarak ele alındığı öne sürüldü.

Çarpıcı iddiaların peş peşe açıklanmasının ardından İrann'ın başkenti Tahran'da, ABD askerleri için 5 bin mezar hazırlandığı öne sürüldü.

Haberin Devamı

"ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİN PARÇASI"

İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Beheşti Zehra Mezarlık Kurumu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tahran’da ABD askerlerinin geçici olarak defnedilebilmesi için 5 bin mezarın hazırlandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İranda hazırlıklar başladı: ABD askerleri için 5 bin mezar... Parmağımız tetikte

Söz konusu hazırlığın, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel askeri saldırısına karşı alınan önleyici tedbirlerin bir parçası olduğu ifade edildi.

İranlı yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

GENELKURMAY BAŞKANI HATEMİ: YÜKSEK ALARMDAYIZ

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Hatemi, ABD ve İsrail’i sert sözlerle uyardı.

Washington’un Körfez’e yönelik yoğun askeri sevkiyatının ardından konuşan Hatemi, İran silahlı kuvvetlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu söyledi.

İran’ın resmi IRNA haber ajansına göre Hatemi, “Düşman bir hata yaparsa, şüphesiz kendi güvenliğini, bölgenin güvenliğini ve Siyonist rejimin güvenliğini tehlikeye atacaktır” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“PARMAĞIMIZ TETİKTE” MESAJI

Hatemi, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin tam savunma ve askeri hazırlık halinde olduğunu vurgulayarak, “Parmağımız tetikte. Düşman hareketlerini yakından ve hassasiyetle takip ediyoruz” dedi.

İranda hazırlıklar başladı: ABD askerleri için 5 bin mezar... Parmağımız tetikte

Bu açıklamanın, ABD’nin bölgede İran’ı hedef alabilecek şekilde askeri varlığını artırdığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

“SALDIRI ARTIK ZAMAN MESELESİ”

Öte yandan emekli yarbay ve eski İsrail askeri sözcüsü Jonathan Conricus, İran International’ın İngilizce podcast’i Eye for Iran programına verdiği röportajda, ABD’nin İran’a yönelik olası saldırılarının artık yalnızca zaman meselesi olduğunu savundu.

Haberin Devamı

Conricus, anlamlı bir operasyon için gerekli askeri varlıkların büyük bölümünün halihazırda bölgede konuşlu olduğunu belirterek, “Neredeyse her şey hazır. Tek belirsizlik, taktiksel ve operasyonel fırsatların siyasi iradeyle hangi anda örtüşeceği” değerlendirmesinde bulundu.

Gözden KaçmasınABD-İran geriliminde dikkat çeken iddialar Saldırıya saatler mi kaldı Artık neredeyse kesin... Suudi Arabistandan Trumpa uyarıABD-İran geriliminde dikkat çeken iddialar! Saldırıya saatler mi kaldı? 'Artık neredeyse kesin'... Suudi Arabistan'dan Trump'a uyarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#ABD#Mezar

BAKMADAN GEÇME!