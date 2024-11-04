İran'da hava aracı düştü: Devrim Muhafızları öldü

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İran’ın Sistan ve Belucistan Eyaleti'nde Devrim Muhafızları’na ait hava aracı kaza yaptı.
Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yayınlanan bildiride, “Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne ait hafif motorlu hava aracı (cayrokopter), ülkenin güneydoğusundaki Sirkan sınır bölgesinde gerçekleştirilen askeri operasyon sırasında kaza yaptı" denildi.
Bildiride ayrıca, "Olayda DMO Gülistan eyaleti Ninova Birliği Komutanı Hamid Mazenderani ve Pilot Hamed Cendegi hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.