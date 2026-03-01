×
HABERLERDünya Haberleri

İran'da Hamaney'in ölümü yüz binleri sokağa döktü

Güncelleme Tarihi:

#Hamaney'in Ölümü#İran Protestoları#Tahran İnkılap Meydanı
İranda Hamaneyin ölümü yüz binleri sokağa döktü
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 09:18

İran'ın lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında öldürüldüğünün duyurulmasının ardından İran genelinde protestolar düzenlendi. Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalıklar, ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atarken, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayrak çekildi.

İranda Hamaneyin ölümü sonrası protesto ve yas dalgası
İranda Hamaneyin ölümü sonrası protesto ve yas dalgası
İranda Hamaneyin ölümü sonrası protesto ve yas dalgası
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından İran'ın birçok bölgesinde gösteriler yapıldı.

İran medyasına göre, ülkenin birçok kentinde halk İran bayraklarıyla sokaklara indi.

Tahran'da İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Kum kentinde, Hz. Masume Türbesi'nde toplanan yüzlerce kişi ABD ve İsrail'i lanetledi.

İranda Hamaneyin ölümü yüz binleri sokağa döktü

SİYAH BAYRAK İMAM RIZA TÜRBESİ'NE ÇEKİLDİ

Öte yandan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'nin kubbesine siyah bayrak çekilirken bölgeye gelen İranlılar, Hamaney'in ölümü nedeniyle gözyaşı döktü.

İranda Hamaneyin ölümü yüz binleri sokağa döktü

Ülkenin birçok kentinde anma ve telin gösterileri düzenleniyor.

İranda Hamaneyin ölümü yüz binleri sokağa döktü

BAĞDAT'TA GERİLİM

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin önünde toplandı.

Göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştı.

İranda Hamaneyin ölümü yüz binleri sokağa döktü

Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Irak güçleri, hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge’de ve özellikle ABD Büyükelçiliği çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alıyor.

İranda Hamaneyin ölümü yüz binleri sokağa döktü

HAMANEY'İN ÖLÜMÜ

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullanmıştı.

İranda Hamaneyin ölümü yüz binleri sokağa döktü

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etmişti.

