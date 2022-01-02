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İran’da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 8 ölü

#İran#Dünya#Ortadoğu
İran’da güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 8 ölü

İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde silahlı bir grup ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militan öldü.

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İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızlarına ait Kudüs Karargahına dayandırarak verdiği haberinde Sistan-Belucistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Ülkenin güneydoğusundaki eyalette çıkan çatışmada 3 güvenlik görevlisi ile 5 militanın öldüğü aktarıldı. Silahlı gruplara ait tüm kamp ve sığınakların düzenlenen operasyonlarla imha edildiği belirtildi.

İran’ın Pakistan-Afganistan sınır bölgesinde yer alan Sistan-Belucistan eyaletinde İran emniyet güçleri ile “Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu” iddia eden Ceyşul Adl örgütü arasında yer yer silahlı çatışmalar yaşanıyor.

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