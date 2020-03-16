İran’da gökten patlıcan yağdı

Başkent Tahran’da kaydedildiği iddia edilen videolar, bir çok kişiyi hayrete düşürdü. Ancak kısa süre sonra görüntülerin, dijital ortamda hazırlanmış çalışma olduğu öğrenildi... Görüntüleri hazırlayan kişinin ise Kanada’da yaşayan İran asıllı dijital sanatçı Amin Taghipour olduğu ortaya çıktı. Babasının cenazesi için İran’a giden ancak koronovirüs salgını nedeniyle ülke dışına çıkamayan Taghipour’un, ardı ardına yaşanan felaketleri bu video ile gündeme taşıdığı ifade edildi.