İran’da gizemli patlamalar

İSRAİL, İran’ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi’nin çelik konstrüksiyon inşaatında meydana gelen patlamada “İsrail’in parmağı olduğu” iddiasına yanıt verdi. Ülkedeki kritik altyapı ve enerji tesislerinde son dönemde meydana gelen patlamalar şüphe yaratırken, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, son patlamayla ilgili, “İran’da yaşanan her olayın bizimle bağlantısı olacak diye bir şey yok” dedi. Nükleer silaha sahip olacak bir İran’ın, İsrail’in yanı sıra bölge ve dünya için bir tehdit olduğunu öne süren Gantz, “Bunun (İran’ın nükleer silah geliştirmesi) olmasını ve İran’ın terörü yaymasını engellemek için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı. Uluslararası basında çıkan haberlerde, Natanz Nükleer Tesisi’nde perşembe günü yaşanan ve tesisin çelik konstrüksiyonunda hasara yol açan “olayın” arkasında İsrail’in olduğu iddia edilmişti. Amerikan New York Times gazetesi de, “adını vermek istemeyen bir Ortadoğu istihbarat yetkilisi”ne dayandırdığı haberde, tesiste meydana gelen hasarla ilgili ilk bulguların, olayın sabotaj olduğunu ortaya koyduğu iddia etmişti.

‘ENDİŞEYE GEREK YOK’ DENMİŞTİ

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, önceki gün yaptığı açıklamada Natanz Nükleer Tesisi’nde “bir olayın meydana geldiğini” belirtmiş, olayın nasıl geliştiğine ve nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydetmişti. Can kaybı yaşanmadığını belirten Kemalvendi, zarar gören yerin aktif olmaması nedeniyle endişe edilecek bir durumun meydana gelmediğini vurgulamıştı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanları tarafından denetlenen Natanz Nükleer Tesisi’nin inşaatına 2000 yılında başlanmıştı.

SALDIRI SANILMIŞTI



BAŞKENT Tahran’ın doğusunda Savunma Bakanlığına bağlı bir merkezin yakınlarındaki gaz deposunda ve eş zamanlı olarak Şiraz kentinin ana elektrik direklerinde meydana gelen patlamalar, sosyal medyada “ülkeye bir saldırı olduğu” kaygısına yol açmıştı. Tahran’daki patlamanın kilit öneme sahip Perçin Askeri Üssü’ne yakın bir noktada gerçekleşmesi de “sabotaj” ihtimalini güçlendirmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran’ı Perçin’de nükleer denemeler yapmakla suçluyor. Öte yandan Tahran’da bir klinikte de 30 Haziran’da patlama olmuştu. 19 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın, 3 oksijen tankından kaynaklandığı açıklanmıştı.