×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran'da füzeli gövde gösterisi: Hürremşehr ve Kadir meydana çıktı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2026 09:59

ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi süresiz uzattığını duyurmasının ardından İran'da halk sokağa döküldü. Başkent Tahran'daki binlerce kişi, ABD ve İsrail'i balistik füzeler eşliğinde protesto etti.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın talebi üzerine İran’ın yeni anlaşma önerisini sunmasına kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını açıkladı. Trump, deniz ablukasının süreceğini duyururken, İran cephesinden peş peşe sert açıklamalar geldi. Tahran’da düzenlenen gösterilerde balistik füzelerin meydanlara çıkarılması dikkat çekti.

TRUMP: ATEŞKESİ UZATIYORUM

Trump, yaptığı açıklamada İran yönetimi içinde ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu öne sürerek, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif’in talebi üzerine saldırıların geçici olarak askıya alınmasının istendiğini söyledi.

Haberin Devamı

Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla öneri sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım."

TAHRAN’DA GÖVDE GÖSTERİSİ: MEYDANLARA BALİSTİK FÜZE GETİRİLDİ

Trump’ın açıklamalarının ardından İran’ın başkenti Tahran’da İnkılap ve Venek meydanlarında ABD ve İsrail karşıtı gösteriler düzenlendi. Ellerinde İran bayrakları taşıyan kalabalıklar sloganlar attı.

Gösteriler sırasında İran Silahlı Kuvvetleri’nin meydanlara balistik füze getirmesi dikkat çekti. İnkılap Meydanı’na "Hürremşehr", Venek Meydanı’na ise "Kadir" isimli balistik füze çıkarıldı. Füzelerin fırlatma rampalarıyla birlikte taşındığı görüldü.

Haberin Devamı

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN YENİ MESAJ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasını istediğini savundu.

"Boğazın açık kalmasını istiyorlar ki, günde 500 milyon dolar kazanabilsinler. Zaten boğaz kapalı kaldıkça kaybettikleri miktar da bu" diyen Trump, İran’ın kamuoyuna farklı mesaj verdiğini öne sürdü.

Trump ayrıca, "Boğazın kapatılmasını istediklerini söylemelerinin tek nedeni, benim boğazı tamamen ablukaya alıp kapatmış olmam. Yani sadece itibarlarını kurtarmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İRAN’DAN YALANLAMA: ATEŞKES UZATMA TALEBİMİZ YOK

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran yönetiminin ateşkesin uzatılması yönünde ABD’ye herhangi bir talepte bulunmadığını duyurdu.

Haberde, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın sürmesinin ABD’nin düşmanlığının devam ettiği anlamına geldiği belirtilerek, deniz ablukası sürdüğü sürece İran’ın boğazı açmayacağı kaydedildi.

Gözden KaçmasınTrump, İranın talebini ilk kez açıkladı: İrandan ablukaya misilleme Tahrandan yanıt gecikmediTrump, İran'ın talebini ilk kez açıkladı: İran'dan ablukaya misilleme! Tahran'dan yanıt gecikmediHaberi görüntüle

“KAYBEDEN TARAF ŞARTLARI BELİRLEYEMEZ”

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın danışmanı Mehdi Muhammedi de Trump’ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Muhammedi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

ABD’nin deniz ablukasının bombardımandan farksız olduğunu savunan Muhammedi, Washington’un ateşkesi uzatma kararının yeni saldırılar için zaman kazanma amacı taşıdığını öne sürdü.

Gözden KaçmasınYeni nükleer yarış mı başlıyor İran-İsrail savaşı fitili ateşledi: 20 ülke için kritik uyarıYeni nükleer yarış mı başlıyor? İran-İsrail savaşı fitili ateşledi: 20 ülke için kritik uyarıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!