Dünya Haberleri

İran'da eşini öldüren adam idam edildi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 12:56

İran'ın Simnan eyaletinde, eşini öldürme suçundan hüküm giyen adamın cezası infaz edildi. Şahıs, halkın önünde idam edildi.

İran devlet televizyonuna göre, Simnan Yargı Başkanı Muhammed Sadık Ekberi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ekberi, "Eşini boğarak kasten öldürmekten suçlu bulunan bir erkeğe verilen kısas cezası, mağdur yakınlarının talebi üzerine ve tüm yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından bu sabah Simnan kentinde halkın önünde infaz edildi." dedi.

SAĞLIK MERKEZİNİN İHBARIYLA YAKALANDI

İranlı yetkili, 2020 yılında yaşanan olayın bir sağlık merkezinin ihbarıyla ortaya çıktığını, uzman ekipler tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda söz konusu adamın eşini kasten öldürdüğünün ortaya çıktığını ifade etti.

