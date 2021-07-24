İran'da elektrik ve internet de kesildi!

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 102 kişinin isimlerini yayınladı.

Buna göre, 16 yaşlarındaki iki çocuk da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. HRANA ayrıca, gösterilerde bugüne dek en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. İranlı yetkililer ise 5 göstericinin ve bir polisin "provokatör grupların" açtığı ateş sonucunda hayatını kaybettiğini savunuyor.

Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlerde, gösterilerin 9 gecedir devam ettiği Huzistan eyaletinin birçok noktasında mobil ve sabit internetin kesildiği bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Küresel internet erişimini izleyen "Netblocks" ise Huzistan eyaletindeki protestoların ardından İran'da yaygın internet kesintilerinin meydana geldiğini duyurdu.

İran'ın "Peyam-i Ma" gazetesi ise internet kesintilerine dair haberleri Huzistan Telekomünikasyon Şirketi Halkla İlişkiler Müdürlüğünden doğrulayarak "internet kesintilerinin teknik bir arızadan kaynaklandığını ve yetkililerin sorunu çözmek için çabaladığını" duyurdu.

Bu arada Huzistan'daki Arap aşiretlerin liderleriyle bir araya gelmek için bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Ahvaz'daki aşiret liderleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Ahvaz kentinde Devrim Muhafızları Ordusuna ait bir tesiste düzenlenen toplantıda Cihangiri ile bir araya gelen Arap liderler, "vaatlerden bıktıklarını ve hükümetin sorunu çözmek için harekete geçmesini beklediklerini" belirtti.

Cihangiri'nin yanı sıra Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'nin bölgedeki su krizini çözmek için sürdürülen çalışmaları incelemek üzere Huzistan'a gittiği bildirildi.

İran son haftalarda ülke genelinde yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle de başta Tahran olmak üzere gösterilere sahne olmuştu.

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