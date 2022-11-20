İran’da Devrimi Muhafızları albayı bıçakla öldürüldü

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İran’ın Tesnim Haber Ajansı’nın haberine göre ülkenin batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Sehne ilçesinde “silahlı isyancılarla” güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratının Sehne ilçesindeki sorumlusu Albay Nadir Beyrami bıçaklanarak öldürüldü. Sehne Kaymakamı Cihanbahş Zengene Tebar, Kirmanşah’ın doğusundaki Sehne ilçesinde bir tören sırasında “bazı silahlı isyancıların” güvenlik güçlerine saldırdığını ve saldırıda Beyrami’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi. İranlı yetkili, saldırganların olayın hemen ardından yakalandığını da ekledi. Tahran’da 13 Eylül’de ‘ahlâk polisi’ olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından ‘başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle’ gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.