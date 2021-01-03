İran'da 'devlete karşı silahlı isyan' suçundan yargılanan üç kişi infaz edildi

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (Hrana), Hamid Rastbala, Kebir Saadet Cihani ve Muhammed Ali Arayeş adlı 3 mahkumun Meşhed kentindeki Vekilabad Cezaevi'nde idam edildiğini duyurdu.



Ülkede terör örgütü kabul edilen selefi "Hizbu'l-Furkan ve İran Ehli Sünnet Ulusal Dayanışma Cephesi adlı gruplara üyelik üzerinden "devlete karşı silahlı isyan" suçlamasıyla yargılanan söz konusu kişiler, geçen yıl ağustos ayında Meşhed Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkum edilmişti.



İdam kararlarını eleştiren uluslararası insan hakları kuruluşları yargı sürecinin şeffaf olmadığını ifade ediyor.