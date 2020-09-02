MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'da deprem!
GeriDünya İran'da deprem!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 22:35 | Son Güncelleme:

İran'da deprem!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'da deprem!
Abone Olgoogle-news

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Andimeşk şehrinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Andimeşk şehrinde yerel saatle 21.49’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle