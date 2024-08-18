İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a "kabineye müdahaleye izin vermeyin" çağrısı

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İran'da 77 eski diplomatın imzasıyla kaleme alınan mektupta, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının İran'ın iç ve dış siyasetinde yeni bir pencere açtığı ifade edildi.

Seçime katılanların çoğunluğunun oyunun, yaklaşımlarında değişim, dönüşüm ve adalet vurgusu yapan Pezeşkiyan'ı desteklediği belirtilen mektupta, önerilen bakan adaylarının seçim sırasında verilen sözlerin "dürüst taşıyıcıları ve sadık uygulayıcıları" olmalarının beklendiği dile getirildi.

Bu doğrultuda kabine listesine müdahale iddialarının ardından görevinden ayrılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif'in diplomasi alanındaki tecrübesinden faydalanılması gerektiğini dile getiren diplomatların mektubunda, "Anlayışlı Cumhurbaşkanından, ülkesinin değerli, inançlı ve gayretli evlatlarının değerli ve faydalı hizmetlerinden hükümetinin mahrum kalmasına hiçbir şekilde izin vermemesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Mektuba imza atan isimler arasında İran'ın eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi ve eski Kültür ve İslami İrşad Bakanı ve eski Kuveyt Büyükelçisi Ali Cenneti gibi isimler yer alıyor.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi 11 Ağustos'ta Meclise sunmuştu.

Reform Cephesi Sözcüsü Cevad İmam, X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamasında, Pezeşkiyan'ın kabine listesindeki isimler için "Bunlardan bazılarının reformla hiçbir ilişkisi yoktur ve ılımlı yaklaşıma bile yakın değildir." ifadelerini kullanmıştı.

Reformist kimliğiyle bilinen İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, seçim sürecinde reformist kanadın tam desteğini almıştı.

Pezeşkiyan tarafından kısa süre önce Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığına getirilen eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de listeye itiraz ederek istifa kararı almıştı. Zarif'in daha sonra Pezeşkiyan'ın danışmanı olarak görev yaptığı açıklanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı da Meclise sunduğu kabine listesinde yer alan isimlere yönelik reformist kanattan gelen eleştirilere ilişkin, "Kabinenin çalışmasını bekleyin ve performansına göre eleştirin." ifadelerini kullanmıştı.

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Kabine listesindeki isimlerin niteliklerinin gözden geçirileceği halka açık meclis oturumları dün başlamıştı. Bakan adayları için Meclis'te 21 Ağustos'ta ayrı ayrı güven oylamaları yapılacak.