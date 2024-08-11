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İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabine listesini Meclise sundu

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#İran#Pezeşkiyan#Kabine
İranda Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabine listesini Meclise sundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 12:33

Pezeşkiyan’ın listesinde Dışişleri Bakanlığı için eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Abbas Arakçi, İçişleri Bakanlığına ise eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral İskender Mumini aday gösterildi.

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İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kabinesini Meclise sunarken Dışişleri Bakanlığı için eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer anlaşmalardaki Başmüzakereci Abbas Arakçi'yi, İçişleri Bakanlığı için ise asker kökenli İskender Mumini'yi aday gösterdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, kabinesinde yer almasını istediği 19 ismi Meclise sundu.

Reisi'nin Meclise sunduğu kabine listesinde, Dışişleri Bakanı olarak eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci olarak görev yapan Arakçi yer aldı.

İçişleri Bakanlığına eski Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı Genel Sekreteri ve eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Mumini aday gösterildi.

Savunma Bakanlığı için eski Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade'nin aday gösterildiği listede, İstihbarat Bakanlığı için mevcut Bakan İsmail Hatib'in ismi yer aldı.

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Pezeşkiyan'ın Meclise sunduğu listede Yol ve Şehircilik Bakanlığına ise kadın mimar Ferzane Sadıki aday gösterildi.

Kabine listesi için muhafazakarların çoğunlukta olduğu Mecliste bir hafta sürecek görüşmelerin ardından güven oylaması yapılması bekleniyor.

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#İran#Pezeşkiyan#Kabine

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