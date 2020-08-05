İran'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 185 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 artarak 17 bin 802'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Covid-19 salgınında son 24 saatte 185 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 697 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 802'ye, vaka sayısının da 317 bin 483'e çıktığını aktardı.
Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 129'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen sayısının da 274 bin 932'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 2 milyon 587 bin 83 olduğunu kaydetti.
İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
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