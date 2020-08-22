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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 13:34 | Son Güncelleme:

İran'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti

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İran'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti
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İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 502'ye yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 126 artarak 20 bin 502'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Hemedan kentinde düzenlediği basın toplantısında Covid-19 salgınına ilişkin son bilgileri verdi.

Ülke genelinde 2 bin 28 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 707 hastanın sağlık merkezlerinde tedavi altına alındığını aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde Covid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 126'sını kaybettik." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 20 bin 502'ye, vaka sayısının da 356 bin 792'ye çıktığını kaydetti.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 850'sinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 307 bin 702'ye ulaştığını aktardı.

İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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