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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 14:34 | Son Güncelleme:

İran'da Covid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti

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İran'da Covid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini geçti
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İran'da son 24 saatte 118 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 26 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 26 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 22 bin 44'e, vaka sayısının da 382 bin 772'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 695'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 330 bin 308'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, bugün itibarıyla ülkede toplam 3 milyon 331 bin 73 kişiye test yapıldığını ifade etti.

İran'da Covid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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