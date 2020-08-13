Ä°ran'da Covid-19 kaynaklÄ± can kaybÄ± 19 bini aÅŸtÄ±

Ä°ran'da yeni tip koronavirÃ¼s (Covid-19) nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 174 artarak 19 bin 162'ye yÃ¼kseldi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayÄ±nlanan aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Covid-19 salgÄ±nÄ±nda son 24 saatte 174 kiÅŸinin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, 2 bin 625 yeni vaka tespit edildiÄŸini belirtti.

Lari, bÃ¶ylece virÃ¼s kaynaklÄ± toplam can kaybÄ±nÄ±n 19 bin 162'ye, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n da 336 bin 324'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

VirÃ¼se yakalanan hastalardan 3 bin 971'inin yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitelerinde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Lari, ÅŸu ana kadar iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n da 292 bin 58'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Â SÃ¶zcÃ¼ Lari,Â Ã¼lkede yapÄ±lan toplam test sayÄ±sÄ±nÄ±n da bugÃ¼n itibarÄ±yla 2 milyon 788 bin 27 olduÄŸunu kaydetti.

Ä°RANLI SPORCU DA KORONAVÄ°RÃœSE YENÄ°K DÃœÅžTÃœÂ

Ã–te yandanÂ Wushu sporunda dÃ¼nya Ã§apÄ±nda dereceleri bulunan Ä°ranlÄ± sporcu Emin Mukimipur'un (36) koronavirÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.Â

Kariyeri boyuncaÂ ulusal ve uluslararasÄ± mÃ¼sabakalarda 16 madalya kazananÂ Mukimipur, 4 gÃ¼n boyunca sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ virÃ¼sle mÃ¼cadelesine yenik dÃ¼ÅŸerek tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ memleketi HÃ¼rmÃ¼zgan eyaletinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â