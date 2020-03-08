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Dünya
DHA
Haber Giriş: 08.03.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

İran'da Corona Virüs'ten 49 ölüm daha

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İran'da Corona Virüs'ten 49 ölüm daha
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İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 194'e çıkarken vaka sayısı da 6566 oldu. İran devlet havayolları şirketi IranAir’in tüm Avrupa ülkelerine olan uçuşları askıya alındı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, düzenlediği basın toplantısında Corona Virüs salgınıyla ilgili son 24 saatte ait bilançoyu açıkladı. Ülkede salgın nedeniyle ölenlerinin sayısının 49 kişi daha artarak 194’e ulaştığını, 743 kişide Corona Virüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının ise 6 bin 566’ya çıktığını bildirdi.

ŞEHİRLERE GİRİŞ İÇİN KISITLAMA KONULDU

Tahran yönetimi, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla şehirlere girişlere kısıtlama getirdi. Birçok ilde, o ile ait olmayan araçlar ve o ilde ikamet etmeyen insanlar polis tarafından kurulan kontrol noktalarından geri çevriliyor.

İran devlet havayolları şirketi IranAir’in tüm Avrupa ülkelerine olan uçuşları askıya alındı.

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