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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.04.2020 - 17:20,Son Güncelleme:/

İran'da Corona Virüse iyi geliyor diye içtikleri sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a yükseldi

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İran'da Corona Virüse iyi geliyor diye içtikleri sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a yükseldi
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İran'da yeni tip Corona Virüsten (Kovid-19) koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 339'a yükseldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Fars eyaletinin Acil Durum Merkezi Başkanı Muhammed Cevad Muradiyan, eyalette 6 Mart'tan bu yana alkol zehirlenmesi nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının 719'a yükseldiğini belirtti.

"İran'da Kovid-19'un ortaya çıkması ve alkolün Corona Virüs tedavisinde etkili olduğu söylentileri nedeniyle Fars eyaletinde 90 kişi sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybetti" diyen Muradiyan, sahte alkol kullananların yaş ortalamasının ağırlıklı olarak 20 ile 40 arasında değiştiğini sözlerine ekledi.

Son kayıplarla 6 Mart'tan bu yana İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 339'a ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 31 Mart Salı günü yaptığı açıklamada, 6 Mart'tan bu yana ülke genelinde 3 bin 117 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvurduğunu, bu kişilerden 320'sinin yaşamını yitirdiğini söylemişti.

Daha önce yapılan açıklamalarda Huzistan'da 73, Elburz'da 37, Doğu Azerbaycan'da 24, Mazenderan'da 23, Erdebil'de 19, Rezevi Horasan'da 17, İsfahan'da 15, Kürdistan'da 6, Yezd'de 7, Tahran'da 5, Batı Azerbaycan'da 5, Merkezi'de 5, Hemedan'da 4, Kum'da 2, Kirmanşah'ta 2, Buşehr'de 2, Hürmüzgan'da 1, Gülistan'da 1 ve Kohgiluye-Buyer Ahmed'de de 1 kişinin sahte içkiden zehirlenerek öldüğü bildirilmişti.

İran'da "Corona Virüse iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte alkol tüketimi artmıştı. Bu kapsamda sahte içki üreten birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda yüz binlerce litre alkol ele geçirilmişti.

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