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Dünya
Tahran, (DHA)- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 05.03.2020 - 13:53,Son Güncelleme:/

İran'da corona virüs nedeniyle ölü sayısı 107’ye yükseldi

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İran'da corona virüs nedeniyle ölü sayısı 107’ye yükseldi
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İran'da (corona)korona virüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişi daha hayatını kaybetti. Ölü sayısı 107’ye yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son bir gün içinde 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini; ölü sayısının 107’ye yükseldiğini belirtti. Cihanpur, 591 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.  Böylelikle virüs taşıyan kişi sayısının 3 bin 513’e yükseldi.

Cihanpur, hastalığa yakalanan toplam 739 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu olduğunu duyurdu. Hastalığın en çok yayıldığı iller sırasıyla Tahran, Kum,  Gilan ve İsfahan olarak açıklandı.

Virüsün ulaşmadığı tek il olan Buşehr ilinde de bugün itibariyle virüsü tespit edildi.

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