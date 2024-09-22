×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İran’da can kaybı 52’ye yükseldi, 3 günlük yas ilan edildi

Güncelleme Tarihi:

#İran#Kömür Madeni#Patlama
İran’da can kaybı 52’ye yükseldi, 3 günlük yas ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 14:44

İran’ın Güney Horasan eyaletindeki kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükselirken, eyalette 3 günlük yas ilan edildi.

Haberin Devamı

İran'ın Güney Horasan eyaletindeki Tebes kentinde kömür madeni patlamasında bilanço artıyor. Madeninin B ve C bloklarında metan gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 52’ye yükseldi.
Devlet televizyonunda yer alan haberde, C bloğunda mahsur kalan 22 işçiye yönelik kurtarma çalışmaları sırasında metan gazı yoğunluğunun artması nedeniyle tüm işçilerin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÜNEY HORASAN'DA YAS

Güney Horasan Valiliği tarafından yaşanan facianın ardından yayımlanan bildiride, kömür madeninde meydana gelen patlama nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Bildiride, eyalette 3 günlük yas ilan edildiği duyuruldu.
Öte yandan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, kömür madeninde yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meydana gelen bu kaza hepimizi derinden etkiledi. Bu tür kazaların tekrarlanması üzüntü verici. Meclis olarak, sorumluların ve ihmali olanların tespit edilmesi önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.

İran’da can kaybı 52’ye yükseldi, 3 günlük yas ilan edildi


Haberle ilgili daha fazlası:
#İran#Kömür Madeni#Patlama

BAKMADAN GEÇME!