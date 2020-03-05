AA
Haber Giriş: 05.03.2020 - 23:15,
İran'da bir milletvekili koronavirüs nedeniyle komada
İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle komaya girdiği belirtildi.
İran Öğrencileri Haber Ajansı ISNA'nın haberine göre, Tahran Milletvekili Rehber, Kovid -19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine komaya girdi.
Rehber'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Haberde ayrıca İranlı milletvekilinin öldüğüne dair haberlerin doğru olmadığı ifade edildi.
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