İran'da bir milletvekili daha Corona Virüse yakalandı
İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın da yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı. Ülkede yeni tip Corona Virüs tespit edilen milletvekili sayısı 24'e çıktı.
İran'ın yarı resmi ajansı Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, Tahran Milletvekili'nin Corona Virüs test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.
İlahiyan'ın Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde karantina altına alındığını ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Tahran Milletvekili İlahiyan'ın ardından resmi rakamlara göre İran'da yeni tip Corona Virüse yakalanan milletvekili sayısı 24'e çıktı.
İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip Corona Virüs tespit edildiğini duyurmuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle