İran'da benzeri görülmemiş tehdit! 'Hamaney yeraltına indi' iddiası

Haberin Devamı

İran’da 28 aralık 2025’te başlayan protestoların ardından artan iç gerilim ve dış müdahale ihtimali, ülke yönetiminde güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarılmasına yol açtı. ABD’nin bölgeye askeri güç sevk etmesi nedeniyle İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in güvenliği sıkılaştırıldı. Muhaliflere yakın kaynaklar, Hamaney'in yeraltında saklanmaya başladığını iddia etti.

Haberin Devamı

İran'da, protestoların sert şekilde bastırılması sonrası artan toplumsal gerilim ve olası bir ABD saldırısına karşı hazırlıklar sürerken Hamaney’in bu ayın başlarında Tahran’daki bir sığınağa geçtiği bildirildi. Üst düzey yetkililerin güvenlik değerlendirmeleri sonucunda bu kararı aldığı ifade edildi. Kaynaklar, Hamaney'e yönelik güvenlik riskinin "benzeri görülmemiş" seviyelere ulaştığını savundu.

Haberin Devamı

'YÜKSEK GÜVENLİK SIĞINAKTA SAKLANIYOR' İDDİASI

İran International'ın haberine göre, ABD’nin bölgeye önemli miktarda askeri unsur konuşlandırmasının ardından İranlı yetkililer, “potansiyel bir ABD saldırısı riskinin arttığını” düşünüyor. Hamaney’in olası bir ABD saldırısında hedef alınacağını öngören güvenlik çevreleri, dini lidere saklanması tavsiyesini verdi. Hamaney'in, tavsiyeler üzerine yeraltı sığınağına inmeyi kabul ettiği ifade edildi.

Hamaney'in ocak ayının başından bu yana yeraltı sığınaklarında kaldığı bildirilen haberde, kararın protestoların yaygınlaşmasıyla eş zamanlı olarak uygulamaya konulduğu bilgisi yer aldı.

Hamaney’in bulunduğu sığınakta yüksek güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. Sığınağın, “birbirine bağlı tünellerden” oluşan bir sisteme sahip olduğu ve olası saldırılara karşı özel olarak inşa edildiği kaydedildi.

Haberin Devamı

OĞLU ARACILIĞIYLA İLETİŞİM KURUYOR

Hamaney saklanırken, devlet yönetiminde iletişimin kesintiye uğramaması amacıyla yeni bir düzen oluşturuldu. Hamaney’in saklanma sürecinde günlük devlet işlerinin oğlu Mesud Hamaney tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

Mesud Hamaney, babasının ofisindeki günlük işlerin yürütülmesini üstlenerek hükümet liderleriyle "ana iletişim kanalı" olarak görev yapmaya başladı.

PROTESTOLARIN ETKİSİ BÜYÜYOR

İran'da protestoların neden olduğu maddi kayıplar artıyor. İran Bilgisayar Mühendisleri ve Bilişim Sektörü Meslek Örgütü Başkanı Ali Hekimcevadi, internetin kesilmesinin ülke ekonomisine ciddi zarar verdiğini söyledi. Hekimcevadi, 28 aralık 2025’te başlayan protestolar sonrası uygulanan kısıtlamaların maliyetine dikkat çekti.

Haberin Devamı

Entekhab haber sitesinin bildirdiğine göre, Hekimcevadi, "İnternetin kesilmesi ülkeye günlük 2 ila 3 bin milyar tümen (yaklaşık 20 milyon 600 bin dolar) ekonomik zarar yüklüyor." dedi.

Gözden Kaçmasın Dünyanın izlediği ipsiz tırmanış başarıyla tamamlandı Haberi görüntüle

Kesintilerden en fazla etkilenen kesimin dijital işletmeler ve bilişim hizmetleri sunan şirketler olduğu ifade edildi. Bu işletmelerin önemli bir bölümünün faaliyetlerinde ciddi düşüş yaşadığı belirtildi.

Hekimcevadi, söz konusu rakamların yalnızca doğrudan ekonomik kayıpları kapsadığını vurguladı. Güven kaybı, uluslararası sıralamalardaki gerileme, yatırımcıların ülkeden uzaklaşması ve beyin göçü gibi dolaylı zararların bu hesaplamalara dahil edilmediğini kaydeden Hekimcevadi, uzun vadeli etkilerin daha ağır olabileceğini söyledi.

Haberin Devamı

CAN KAYBI 5 BİN 400'Ü AŞTI

Protestolar sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin veriler de güncellenmeye devam ediyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki olaylar sonucunda 40 bin 887 kişi gözaltına alındığı bilgisini verdi. Gösteriler sırasında çıkan olaylarda 208 güvenlik görevlisi dahil olmak üzere toplam 5 bin 459 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

HRANA, bir önceki gün yayımladığı haberinde ölü sayısının 5 bin 137 olduğunu belirtmişti. Verilerin sahadan gelen doğrulamalarla güncellendiği ifade edildi.

İRAN’DAKİ EYLEMLER

İran’da protestolar, 28 aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesiyle protestolar başlamıştı. Tahran'daki Kapalıçarşı’da esnafın öncülüğünde düzenlenen protestolar kısa sürede ülkenin farklı kentlerine yayılmıştı. Eylemlerde, ekonomik taleplerin yanı sıra rejim değişikliği talebi öne çıkıyor.

Tahran, 8 Ocak’ta protestoların şiddetlenmesi üzerine ülke genelinde internet erişimini engellemişti. Bu kararın, güvenlik gerekçesiyle alındığı açıklanmıştı. Kesintiler, İran'da yaşananlara dair bilgi akışını önemli ölçüde engellemişti.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı Adli Tıp Kurumu, dün yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Açıklamada, bu kişilerden 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik görevlileri ve sivil vatandaşlar olduğu belirtilmişti.