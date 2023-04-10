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İran’da ‘başörtüsü’ kamerayla izlenecek

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#İran#Başörtüsü#Kamera
İran’da ‘başörtüsü’ kamerayla izlenecek
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 07:00

İRAN’da hükümet, kamusal alanlara ve caddelere konacak kameralarla kadınların başörtüsü takıp takmadığını kontrol edecek. Polis, esnafa da çağrıda bulunarak, ‘toplumsal normların’ uyulmasına dikkat etmelerini istedi.

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İran’da rejim, kıyafeti İslami kurallara uygun olmayan kadınlara yönelik tavrını daha da sertleştiriyor. Polisin resmi medya organları ile adalet sisteminin internet sayfası olan Mizan’dan bildirdiğine göre bundan böyle kadınların, kamuya açık alanlarla caddelere yerleştirilen kameralar vasıtasıyla başörtüsü takıp takmadıkları takip edilecek. Yönetmeliğe uymadığı tespit edilen kadınların telefonlarına, önce alabilecekleri cezalar ile ilgili bilgileri içeren bir uyarı mesajı gönderileceğini duyuran İran polisi, dükkân sahiplerinden de, ‘toplumsal normlara’ uyulmasına dikkat etmelerini talep etti.

ZEHİRLENME VAKALARI

Öte yandan İran’ın Huzistan, Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde onlarca kız öğrenci zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırıldı. Ülkede şimdiye kadar 5 binin üzerinde öğrencinin zehirlenmesiyle neticelenen vakalar, nevruz tatilinin bitmesiyle yeniden başladı.

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#İran#Başörtüsü#Kamera

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