İran’da ağır toplara seçim izni çıkmadı

Aralarında tanıdık isimlerin de bulunduğu 592 başvurudan yalnızca 7 adayın adaylığının kabul edildiği bildirildi.

AHMEDİNEJAD’A VETO

AKK’nin reddettiği adaylık başvuruları arasında eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve eski Meclis Başkanı Ali Laricani’nin yanı sıra reformistlerin adaylarından Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski İran Meclisi milletvekili Mesud Pizişkiyan ve Mustafa Taczade var. Ahmedinejad, başvuru kayıt sürecinde, adaylığının reddedilmesi halinde seçimleri boykot edeceğini açıklamıştı. Başvurusu reddedilen adayların açıklamanın ardından dört gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

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