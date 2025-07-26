İran'da adliye binasına silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var... 'Ölü sayısı artabilir'

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İran'ın Belucistan eyaletindeki Zahedan kentinde, Azadi Caddesi üzerinde bulunan Sistan-Belucistan eyalet adalet binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Tasnim haber ajansında yer alan haberde, sabah saatlerinde birden fazla silahlı saldırganın, Azadi Caddesi üzerindeki Sistan ve Belucistan Eyalet Adalet Binası'na ateş açtığı belirtildi.

Görgü tanıkları, saldırganların binaya girmelerinin hemen ardından doğrudan yargıçların odalarına yöneldiğini aktardı. Çok sayıda adliye çalışanının yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin kimlikleri henüz belirlenmedi.

Acil yardım ekipleri ve güvenlik güçlerinin, saldırının meydana geldiği adliye binasının çevresine gönderildiği ifade edildi.

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Adliye binasına düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtildi. Yaralılardan bazıları, kurtarma ekipleri tarafından olay yerinden çıkarılarak ambulanslarla sağlık merkezlerine kaldırıldı.

Yargı erkinin haber sitesi Mizan Online, "Kimliği belirsiz silahlı kişiler, Zahedan'daki yargı merkezine saldırdı. Bu terör saldırısında beş kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı" dedi.

İranlı yetkililer, hayatını kaybeden kişi sayısının artabileceğini kaydetti.

SALDIRI ÜSTLENİLDİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı tarafından aktarılan bilgide (ISNA), durumun şu anda güvenlik güçleri tarafından kontrol altına alındığı yer aldı.



Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde, 3 saldırganın güvenli güçleri tarafından öldürüldüğü aktarıldı.

İranlı kaynaklara göre, meydana gelen saldırıyı ayrılıkçı silahlı grup Ceyş el-Adal üstlendi. Grup tarafından yapılan açıklamada, saldırıya "Adalet Silahları Operasyonu" adı verildiği vurgulandı.

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve detaylı bilginin daha sonra verileceği belirtildi.