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İran’da adaylar kozlarını paylaştı! ‘Türkiye’den geri kaldık’

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#İran#İbrahim Reisi#Seçim
İran’da adaylar kozlarını paylaştı ‘Türkiye’den geri kaldık’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2024 07:00

İbrahim Reisi’nin geçen ay helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından hızlıca erkem seçim sürecine giren İran’da adaylar önceki akşam düzenlenen münazarada karşı karşıya geldi.

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Muhafazakâr adaylar Said Celili, Emir Hüseyin Kadızadehaşimi ve Ali Rıza Zakani, ılımlı muhafazakâr Mustafa Purmuhammedi ve reformistlerin tek adayı Mesud Pezeşkiyan’ın devlet televizyonunda yayımlanan ekonomi konulu ilk tur münazarasında dünya ile ilişkiler ve yaptırım sorunları tartışıldı. Münazaranın bir bölümünde Mesud Pezeşkiyan ve Ali Rıza Zakani arasında Türkiye tartışması yaşandı.

‘GİDİN YOLLARA BAKIN’

Zakani, İran ekonomisine ilişkin görüşlerini savunmak için Türkiye’deki enflasyonu örnek vererek, “Türkiye dünya ile etkileşim kurduğu halde başarısız oldu” iddiasında bulundu. Pezeşkiyan ise “Lütfen gidin bu kadar enflasyona rağmen orada yolları, mağazaları, ihracatı görün. Bir de İran’ın yollarına bakın” dedi. “Devrimden önce Türkiye’den İran’ın yollarına gıpta ile bakılırdı” diyen Pezeşkiyan, “Şimdi yüzlerce kilometre yol ve 70-80 tünel yaptılar. Biz dört tünel yapınca övünüyoruz. Geri kaldık” diye konuştu. İran’da seçimler 28 Haziran’da gerçekleştirilecek.

 

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#İran#İbrahim Reisi#Seçim

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