İran’da adaylar arasında Türkçe-Azerice tartışması

Muhafazakâr adaylar Muhsin Rızai ile İbrahim Reisi, İran Azerbaycanı’nda konuşulan dile Azerice derken, ılımlı cumhurbaşkanı adayı Muhsin Mihralizade, “Azerice yok, Türk dili vardır” itirazında bulundu. Rızai İran’da yaşayan 20 milyon Azeri Türkü seçmenini yanına çekebilmek için Türkçe “Yaşasın Azerbaycan” dedi. Diğer muhafazakâr aday Reisi ise “Azerice konuşan vatandaşlarım bana muhabbetle ilgi gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Mihralizade rakiplerine itiraz ederek, “İran’da Azerice koşulmuyor. Türkçe konuşan vatandaşlarımız vardır. ‘Azerice’ kelimesini kullanırken dikkat edilmeli” uyarısında bulundu.

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