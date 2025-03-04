İran’da ABD anlaşmazlığı! Pezeşkiyan ‘diyalog’ diyor, Hamaney karşı

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İran’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ülkenin dini lideri Ali Hamaney arasında ABD ile ilişki kurulup kurulmaması konusunda açık bir anlaşmazlık yaşanıyor. İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre İran Parlamentosu’nda konuşan Pezeşkiyan, Washington ile kurulması değerlendirilen muhtemel temaslarla ilgili “Ben görüşmelerin yapılmasının daha iyi olacağını düşünüyordum ancak İran lideri (Hamaney) ABD ile görüşme yapmayacağımızı söyledi. Bununla birlikte biz sorunları çözmek için uygun yollar bulmalıyız” diye konuştu. Pezeşkiyan ayrıca, ülkenin Hamaney tarafından belirlenen tutumda kalacağını belirterek “Kendi kanaatlerim olabilir ama Hamaney yönü belirlediği zaman ona uymalıyız” dedi. Trump, iktidara geldiği ilk dönemde 2018 yılında üç yıl önce imzalanmış olan nükleer anlaşmadan çıkma kararı almıştı. Bu nedenle Hamaney, ABD Başkanı’nı güvenilir bulmuyor. Öte yandan Arabi Post haber sitesi, Tahran’ın Körfez ülkeleri aracılığıyla Trump’a dev bir ekonomik anlaşma önerdiğini iddia etmişti.

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ZARİF’TEN İSTİFA KARARI

Batı ile daha yakın ilişkileri savunan İran’ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif’in istifa ettiği bildirildi. Aşırı muhafazakâr grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti. Zarif son olarak ocak ayında İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda başörtüsü yasağı ve Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle ülkedeki aşırı dindarları rahatsız etmişti. Pezeşkiyan’ın Zarif’in istifasına henüz yanıt vermediği belirtilirken Zarif’in istifasının Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti’nin Meclis tarafından azledilmesinden sonra gelmesi dikkati çekti. Himmeti, ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanıyordu.