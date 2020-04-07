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Dünya
AA- Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 07.04.2020 - 15:19,Son Güncelleme: /

İran'da 54 asker corona virüse yakalandı

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İran'da 54 asker corona virüse yakalandı
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İran'da 54 askere yeni tip koronavirüs (corona virüs) teşhisi konulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Nahuda Rahmanipur, ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü andan itibaren askeri kurumlarda gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. 

Bu süre zarfında ülke genelinde Silahlı Kuvvetler bünyesindeki 54 askerde Kovid-19'a rastlandığını aktaran Rahmanipur, bunlardan birçoğunun iyileştiğini ifade etti. 

Rahmanipur ayrıca Silahlı Kuvvetler bünyesinde şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadığını kaydetti.  

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 872'ye, vaka sayısı ise 62 bin 589'a ulaşmıştı.

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