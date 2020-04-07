İran'da 54 asker corona virüse yakalandı
İran'da 54 askere yeni tip koronavirüs (corona virüs) teşhisi konulduğu bildirildi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'in haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Nahuda Rahmanipur, ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü andan itibaren askeri kurumlarda gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.
Bu süre zarfında ülke genelinde Silahlı Kuvvetler bünyesindeki 54 askerde Kovid-19'a rastlandığını aktaran Rahmanipur, bunlardan birçoğunun iyileştiğini ifade etti.
Rahmanipur ayrıca Silahlı Kuvvetler bünyesinde şu ana kadar Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadığını kaydetti.
İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 872'ye, vaka sayısı ise 62 bin 589'a ulaşmıştı.
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