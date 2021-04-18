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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.04.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

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İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü eyalete bağlı Guneve ilçesi olan deprem, yerel saatle 11:11'de kaydedildi.

Deprem sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı, bazı evlerin de hasar gördüğü açıklandı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, aynı yerde en büyüğü 4,5 olmak üzere 7 artçı deprem meydana geldiği belirtildi.

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