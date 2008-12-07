İran'da 5.6 büyüklüğünde deprem

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran'ın güneyinde 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde yerel saatle 18.17'de Richter ölçeğine göre 5,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.



Yerin 29 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Hürmüzgan'a bağlı Dergehan kenti olduğu belirtildi.



Bölgeden gelen ilk bilgilere göre depremde can ve mal kaybı olmadığı kaydedildi.



Hürmüzgan ve Fars eyaletleri ile Geşm adasında 10 Eylülde meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.0 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi de yaralanmıştı.