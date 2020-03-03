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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.03.2020 - 15:25,Son Güncelleme:/

İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem

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İran'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bestek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Bestek ilçesinin Kuherd beldesi olan 4,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 15.01'de kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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