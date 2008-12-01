İran'da 18 bin AIDS hastası var

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İran'da 18 bin 320 kişinin AIDS hastası olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığının, 1 Aralık Dünya AIDS Günü münasebetiyle açıkladığı son rapora göre, HIV-AIDS'lilerin yüzde 93,7'sini erkekler oluşturuyor.



AIDS nedeniyle bugüne kadar 2800 kişinin hayatını kaybettiğinin belirtildiği raporda, hastaların yüzde 39,3'ünü 25-34 yaş grubundakilerin oluşturduğu kaydedildi.



HIV-AIDS'in bulaşmasında uyuşturucu bağımlılarının ortak iğne kullanmalarının yüzde 69, korumasız cinsel ilişkinin ise yüzde 7,9 oranında etkili olduğu belirtiliyor.



Öldürücü virüsün yüzde 1,3 oranında kan ve kan ürünleri yoluyla bulaştığının bildirildiği raporda, son bir yıldaki tedbirlerle bu sayının sıfırlandığı kaydedildi.

BM verilerine göre, AIDS nedeniyle dünya genelinde her yıl 2 milyon kişi hayatını kaybediyor.