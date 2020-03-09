MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
GeriDünya İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 17:35,Son Güncelleme:/

İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İran'da 13 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Abone Olgoogle-news

İran'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından bu yana 9 doktor ve 4 hemşire salgında hayatını kaybetti.

İran medyasına göre, Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü Gilan'da 3, Mazenderan'da 2, Reşt, Astara, Bender Abbas ve İsfahan'da birer doktor hayatını kaybederken, Reşt'te 2, Tahran ve Lahican'da birer hemşire koronavirüsten yaşamını yitirdi.
Öte yandan virüse yakalanan üst düzey yetkililerden ölüm haberleri gelmeye devam ediyor.

Eski Devrim Muhafızları komutanlarından Ferzad Tazari ile Ulusal Birlik ve İşbirliği Partisi Genel Sekreteri Muhammed Rıza Rahçemeni'nin de koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi. Ardından başta başkent Tahran olmak üzere hızla ülkenin tamamına yayıldı. Şu ana kadar aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 237 kişinin ölümüne yol açtı. Bu kişiler arasında Tahran Milletvekili Fatma Rehber, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mir Muhammedi ve İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam da yer aldı.

Yeni tip koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 20'den fazla milletvekili de bulunuyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (09.03.2020) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle