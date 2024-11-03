İran’a yeni gözdağı: ABD’den İsrail’e B-52 ‘Uçan Kale’

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Ekim ayında İran misillemesine karşı savunmaya destek için müttefiki İsrail’e THAAD füze savunma sistemi gönderen ABD, şimdi de bölgeye balistik füze savunma muhripleri ve B-52 uzun menzilli saldırı bombardıman uçakları içeren ilave güç konuşlandırıyor. Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ek konuşlandırmanın amacının “ABD’nin bölgedeki güçlerini korumak, İsrail’i savunmak ve caydırma yoluyla gerginliği azaltmak” olarak açıkladı.

GELECEK AY ULAŞACAK

İran’ın, İsrail’e saldırma ihtimalinin önüne geçmek için konuşlandırılan güçler, USS Abraham Lincoln uçak gemisiyle gelecek ay bölgeye ulaşmaya başlayacak. ‘Uçan Kale’ olarak da anılan, uzun menzilli nükleer kabiliyetli B-52 bombardıman uçağına ek olarak, Aegis Balistik Füze Savunma (BMD) sistemiyle donatılmış muhripler Hint-Pasifik bölgesinden ya da Avrupa’dan Ortadoğu’ya sevk edilecek. Büyük yük kapasitesi olan B-52 bombardıman uçakları, gözetlemeden yüksek etkili hassas vuruşlara kadar çeşitli görevler üstlenebiliyor. ABD’nin B-52 hamlesi, İsrail’in gelecekte İran’a yönelik olası bir saldırısına ABD bombardıman uçaklarının da dahil mi edileceği yönünde soru işaretlerini akla getirdi.

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İRAN’DAN TEHDİT

İsrail, İran’ın 1 Ekim saldırısına misilleme olarak 26 Ekim’de İran içindeki hedefleri vurmuş; başlangıçta yeni bir misilleme döngüsüne girmeyeceğine dair mesajlar veren Tahran’dan, son günlerde İsrail’e “tekrar karşılık verileceğine” dair açıklamalar gelmişti. Son olarak dün İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in “kesinlikle ezici bir yanıt alacağını” söyledi. Amerikan medyasında, Hamaney’in 5 Kasım ABD seçimleri öncesinde İsrail’e “gereken karşılığın verilmesi yönünde talimat verdiğine” ilişkin haberler çıkmıştı.

İRAN: DAHA YIKICI BİR YANIT OLACAK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, İsrail’in saldırısına misilleme yapılacağını işaret ederek, “Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından Siyonist İsrail rejimine verilecek askeri yanıt hakkında nihai karar alındı. İsrail’e verilecek yanıt Gerçek Vaad 2 operasyonundan daha yıkıcı olacak ve bu konuda bölgedeki direniş güçleri ile ortak hareket edeceğiz” dedi.