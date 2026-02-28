İran'a saldırı sonrası Trump'tan ilk açıklama: Özgürlük vakti

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’a yönelik İsrail saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, İran’a karşı geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Trump, “İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ AMERİKAN HALKINI KORUMAK”

ABD’nin İran’ın füze kapasitesini hedef alacağını belirten Trump, operasyonun amacını şu sözlerle açıkladı:

“Kısa bir süre önce, ABD ordusu İran'da büyük bir savaş operasyonu başlattı. Amacımız, İran rejiminin oluşturduğu acil tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumaktır. Bu terörist rejim asla nükleer silaha sahip olamaz. Tekrar ediyorum. Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Onlar çok acımasız, korkunç insanlardan oluşan vahşi bir grup. Bu tehditkar faaliyetler doğrudan ABD'yi, birliklerimizi, denizaşırı üslerimizi ve dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi tehlikeye atıyor. Donanmalarını tamamen yok edeceğiz. Amerikalılar hayatlarını kaybedebilir ve ABD kayıplar verebilir.”

İRAN HALKINA ÇAĞRI

Konuşmasında İran halkına da seslenen Trump, şu ifadeleri kullandı:

“İşimiz bittiğinde, hükümetinizi devralın. Artık sizin olacak. Özgürlük vaktiniz yaklaştı. Bu, muhtemelen gelecek nesiller boyunca sahip olacağınız tek şans olacak.”

“SİLAH BIRAKIN, DOKUNULMAZLIK KAZANIN”

Trump, İran Devrim Muhafızları ve güvenlik güçlerine de çağrıda bulunarak, silah bırakmaları halinde dokunulmazlık elde edebileceklerini söyledi.

Trump, “Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız.” dedi.

NÜKLEER PROGRAM VURGUSU

ABD’nin İran politikasının nükleer silah karşıtlığı üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

“İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen ‘Gece Yarısı Çekici Operasyonu’ kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan’daki rejimin nükleer programını yok ettik.”

Trump, Haziran 2025’teki operasyonun ardından İran’ı defalarca uyardıklarını ve anlaşma zemini aradıklarını da sözlerine ekledi.