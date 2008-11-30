'İran'a saldırı ölümcül hata olur'

İran'da İsrail istihbarat servisi Mossad adına çalışan bir şebekenin çökertilmesini değerlendiren Tümgeneral Salihi, "Casusluk, kan içicilik ve terörizm siyonist rejimin karakteristik özellikleridir. İsrail, işgalci ve gaspçı bir rejimdir" ifadelerini kullandı.
Salihi, "İsrail'in askeri, siyasi ve sosyal hayatını sürdüremeyeceğini, casusluk faaliyetleriyle yok oluş sürecini geciktirmeye çalıştığını" söyledi.
İsrail'in İran'a yönelik saldırı tehditlerini son dönemlerde yüksek sesle dillendirmesini yorumlayan İranlı komutan, "İran'a saldırı kararı, saldırganlar için ölümcül bir hata olur. Aşağılatıcı bir bozguna uğrarlar" dedi.
Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, "Hassas konularda haber
ve bilgi toplamakla görevli bir casusluk şebekesinin tüm üyelerinin yakalandığını" açıklamıştı.
Şebekenin Mossad hesabına çalıştığının belirlendiğini bildiren Caferi, "Bu şebeke, nükleer enerji, hassas askeri birimler, askeri ve siyasi liderler hakkında topladığı bilgi ve haberleri siyonist İsrail rejimine aktarmakla görevlendirilmiş" ifadesini kullanmıştı.