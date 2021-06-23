İran'a medya darbesi! ABD'yi böyle uyardı

ABD'nin İran merkezli Press TV ve iki medya kuruluşunun internet sitesine el koymasının yankıları sürüyor.

ABD'nin çok konuşulan bu adımı sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi.

Başkanlık ofisi müdürü Mahmud Vaezi, Washington'ı bu adımının nükleer anlaşma için devam eden görüşmeler için 'yapıcı' olmadığı konusunda uyardı.

'ABD'nin bu yanlış politikasını kınamak için tüm uluslararası ve yasal yolları kullanıyoruz' diyen Vaezi, şu ifadeleri kullandı;

'Bu durum nükleer meseleyle ilgili bir anlaşma için müzakereler devam ederken yapıcı görünmüyor'

Dün Press TV'nin internet sitesine giren kullanıcılar, presstv.com internet sitesine ABD Yönetimi tarafından bazı yasaların öngördüğü üzere el koyulduğu bilgisiyle karşılaşmışlardı.

ABD'den yapılan açıklamada, "El konulan internet siteleri ABD Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Ofisi, İhracat Uygulamaları Ofisi ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından soruşturulmuştur. Ulusal Güvenlik Birimi Karşı İstihbarat ve İhracat Kontrol Birimi ise el koyma işlemini gerçekleştirmiştir." bilgisi yer almıştı.

YASALAR İZİN VERİYOR

Söz konusu ABD yasaları, nükleer, kimyasal, biyolojik, radyolojik silah teknolojisi ve materyallerin ticareti veya üretimi, ithalatı, satışı veya kontrollü maddelerin dağıtımına karışan varlığa el koyulmasına izin veriyor.

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