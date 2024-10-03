İran’a karşı en pahalı savunma: Füze 100 bin dolar önlemesi milyon dolar

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İran’ın önceki akşam İsrail’e en az 200 balistik füze göndermesinin ardından İsrail’deki tüm kesimler İran’ın canını yakacak bir misilleme yapılmasını talep ederken İsrail’in sahip olduğu hava savunma sistemleri bir kez daha gündeme geldi. İran’ın gönderdiği füzelerin birçoğu İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engellense de onlarca füze İsrail topraklarına düştü. Bu da tarafların maliyetleri karşılaştırıldığında İsrail’in ‘meşhur’ hava savunma sisteminin başarısının sorgulanmasına yol açtı.

ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR

İsrail’in hava savunma sistemi üç aşamadan oluşuyor. ‘Demir Kubbe’, roket, füze ve havan toplu gibi kısa menzilli saldırılara karşı kullanılıyor. ‘Davut’un Sapanı’; uçak, insansız hava aracı ve orta menzilli füzeler gibi tehditlere karşı geliştirilirken, diğerleri; atmosferin en üst katmanlarına kadar ulaşan Arrow (Ok) 2 ve atmosfer dışına çıkabilen Arrow 3 olarak sıralanıyor.

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2006 YILI MİLAT OLDU

Demir Kubbe, 2006’da Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki topraklara yönelik 2 binden fazla roket saldırısında 43 sivilin yaşamını yitirmesinden sonra 2007’de geliştirilmeye başlandı. 2008 ve 2009’daki testlerden sonra ilk Demir Kubbe bataryaları 2011’de kullanıldı. Sistem, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems şirketi ve İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi tarafından geliştirildi.

FETTAH-2 İLK KEZ ATILDI

Demir Kubbe nisan ayındaki İran saldırısının bazı unsurlarını püskürtmekte kullanılırken, büyük ihtimalle son saldırıda işin büyük kısmı ülkenin “katmanlı” hava savunma sistemlerine düştü. ABD’yle ortaklaşa geliştirilen Davut’un Sapanı sistemi orta ve uzun menzilli roketleri engellemek için kullanılırken atmosfer dışında yol alan uzun menzilli, balistik füzelere karşı ise Arrow 2 ve Arrow 3 sistemleri devreye giriyor. İran’ın resmi haber ajansı Mehr, saldırıda yeni Fettah-2 hipersonik füzelerinin ilk kez kullanıldığını aktardı. Haberde, “Devrim Muhafızları Ordusu, ilk kez Fettah hipersonik füzelerle, Arrow 2 ve 3 savunma kalkanını yok etti” ifadelerine yer verildi. Hipersonik füzeler, saatte 6.400 km hıza çıkabiliyor.

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MALİYET UÇURUMU

İran’ın nisan ayındaki ilk misilleme sonrasında İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’nin eski mali danışmanı, bir Arrow füzesinin genellikle 3.5 milyon dolara (120 milyon TL) ve Davud Sapanı’nın önleyicilerinin ise 1 milyon dolara (34,2 milyon TL) mal olduğunu açıklamıştı. Bu hesaba göre onlarca füzeyi etkisiz hale getirmek İsrail için yüz milyonlarca doların harcanması anlamına geliyor. İsrail’de rakamlar bu denli yüksekken İran’ın balistik füzesinin ise 100 bin dolarlık bir maliyeti olduğu tahmin ediliyor.

BİLGİ NOTU

İSRAİL, ABD, İNGİLİZ ÜÇLÜSÜ

İran’ın İsrail’i hedef alan saldırısına İsrail sahip olduğu hava savunma sisteminin yanı sıra F-35 savaş uçakları ve Doğu Akdeniz’de konuşlanmış ABD Donanmasına ait savaş gemileriyle de karşı koydu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Pat Ryder, füzelerin çoğunun başarıyla önlendiğini ve iki ABD Donanma gemisinin de İsrail ordusuna yardımcı olmak için yaklaşık 12 önleyici füze ateşlediğini belirtti. Kıbrıs’ta askeri üssü bulunan İngiltere’nin de İsrail’in savunmasına istihbarat ve veri izleme desteği verdiği tahmin ediliyor.