İran’a BM yaptırımları 10 yıl sonra devrede

Tahran’ı “sürekli nükleer tırmanış” ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’yla (UAEA) işbirliğini reddetmekle suçlayan E3’ün girişimiyle 10 yıl aradan sonra devreye giren yaptırımlar; İranlı kişi ve kuruluşların küresel mal varlıklarının dondurulması, seyahat yasakları, silah ambargosu, uranyum zenginleştirme ve balistik füze faaliyetlerine yönelik kapsamlı yasakları içeriyor. Ayrıca enerji sektörüne dönük kısıtlamalar da yaptırımlar kapsamında uygulanacak. Yaptırımların devreye girmesinin ardından İran Riyali rekor seviyede düştü.

‘AŞAĞILAYICI TEKLİF’

Tahran yönetimi yaptırımların devreye girmesine sert tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’yi suçlayarak, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye kabul edilmesine rağmen Washington’un “çeşitli bahanelerle” anlaşma sürecini engellediğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise Avrupa ülkelerinin snapback mekanizmasının süresini 3-6 ay uzatma karşılığında İran’dan tüm nükleer materyallerini teslim etmesini talep ettiğini ancak bu “aşağılayıcı” talebi kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran’a çağrıda bulunarak doğrudan görüşmelere açık olduklarını ifade etti.

‘NPT’ BİR KEZ DAHA MASADA

Öte yandan İran Parlamento Güvenlik Komitesi üyesi İsmail Kovsari, İran parlamentosunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilmeyi tartışacağını açıkladı. Devlete bağlı Genç Gazeteciler Kulübü’ne konuşan Kovsari, “Parlamento bu konuyu görüşecek ve karara bağlayacak” dedi. Ancak İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dahil olmak üzere pek çok yetkili, daha önce İran’ın NPT’den çıkması teklifine sıcak bakılmadığını dile getirmişti.