İran’a B-52’lerle mesaj

ABD ordusu, İran’ın nükleer programının lideri Muhsin Fahrizade’ye yönelik suikastın ardından İran’a gözdağı vermek için bölgeye ‘Uçan Kale’ diye bilinen iki adet B-52 ağır bombardıman uçağı gönderdi.



GÜÇ GÖSTERİSİ

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Frank McKenzie, “Muhtemel saldırganlar, (ABD kadar) dünya üzerinde hiçbir ulusun bu kadar hızlı ve hazır bir şekilde ilave vurucu güç sevk etme kapasitesine sahip olmadığını anlamalı” ifadesini kullandı. Söz konusu uçuş, son üç haftada İran’a mesaj vermek amacıyla gerçekleştirilen ikinci uzun mesafeli uçuş olarak kayıtlara geçti. ABD’nin Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Üssü’nden kalkan uçaklar Atlantik Okyanusu ve Avrupa’yı geçtikten sonra Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar hava sahasına girerek İran sınırına yaklaştıktan sonra geri döndü.

KÖRFEZ’DEN DESTEK

36 saat boyunca yere inmeyen uçaklara, Körfez ülkelerindeki savaş uçaklarının da kısmen eşlik ettiği ifade edildi. Uçaklara havada üç ya da dört kez yakıt ikmali yapıldığı da belirtildi. McKenzie, Körfez ülkelerinden savaş uçaklarının B-52 ağır bombardıman uçaklarına eşlik etmesinin ABD’nin bölge ülkeleriyle uyumunu gösterdiğini ifade etti. NBC News’a konuşan bir üst düzey askeri yetkili, şu anda İran tarafından bir yanlış hesaplama riskinin normalin daha üzerinde olduğunu ifade etti. ABD’li yetkili, “Bu bir şey yapacakları anlamına gelmez ancak eğer bir saldırgan eylem içine gireceklerse, bunu yapmadan önce iki kez düşünmelerini sağlamak isteriz” ifadesini kullandı.

SUİKAST SONRASI

İran nükleer programının kilit ismi Fahrizade, 27 Kasım’da Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti. ABD ordusu, İsrail’in gerçekleştirdiği belirtilen saldırıdan bir gün sonra İran’ın karşılık verme ihtimaline karşı Körfez’den ayrılan ABD’nin “USS Nimitz” uçak gemisine tekrar bölgeye dönme talimatını vermişti.