İran’a ait yük gemisi Kuveyt açıklarında battı: 6 ölü

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İran’a ait yük gemisi Kuveyt açıklarında battı. Gemide bulunan 6 mürettebat hayatını kaybetti.

İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü Nasır Pesende yaptığı açıklamada, “Ara Bakhter-1 adlı İran’a ait yük gemisi pazar günü öğlen saatlerinde Kuveyt açıklarında battı.

Gemide 3’ü Hindistan vatandaşı olmak üzere 6 kişi bulunuyordu. Şu ana kadar mürettebattan 3’ünün cesetlerine ulaşılırken diğer 3 ceset için arama çalışmaları devam ediyor” dedi.

Pesende, “Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren Kuveyt ile ortak arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. İki ülke Dışişleri Bakanlıkları ve diplomatik temsilcilikleri gerekli koordinasyonu sağlıyor. Olayla ilgili detaylar daha sonra açıklanacak”

ifadelerini kullandı.