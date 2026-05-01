İran yönetiminde 'Erakçi' krizi iddiası

#İran#Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi#İddia
İran yönetiminde Erakçi krizi iddiası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 10:27

İran’da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Galibaf’ın, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin görevden alınmasını istediği öne sürüldü. İddialar, ABD ile yürütülen müzakerelerde izlenen tutum nedeniyle yönetim içinde ciddi görüş ayrılıkları yaşandığını ortaya koydu.

İran’da üst düzey yönetimde kriz yaşandığı iddia edildi. Muhalif çizgisiyle bilinen İran International’a göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin görevden alınmasını istedi.

“VAHİDİ’YE YAKIN DAVRANIYOR” SUÇLAMASI

Haberde, Pezeşkiyan ve Galibaf’ın Erakçi’yi, ABD ile yürütülen müzakerelerde Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi’ye aşırı derecede yakın bir tutum sergilemekle suçladığı öne sürüldü.

İddialara göre Erakçi’nin, “hükümeti temsil eden bir bakan gibi değil, Vahidi’nin yardımcısı gibi davrandığı” ileri sürüldü.

“GÖREVDEN ALABİLİR” MESAJI

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırılan haberde, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın bu durumun devam etmesi halinde Erakçi’yi görevden alabileceğini yakın çevresine ilettiği belirtildi.

MÜZAKERELERDE DERİN AYRILIK

İran yönetiminde, ABD ile yürütülen görüşmelerde izlenecek strateji konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşandığı da iddialar arasında yer aldı.

NÜKLEER PROGRAM TARTIŞMASI

Söz konusu ayrılıkların, Tahran’ın nükleer programının müzakerelerin parçası olup olmaması konusunda yoğunlaştığı ifade edildi.

#İran#Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi#İddia

