İran yeni füzeler ürettiğini duyurdu: 'Üstün özelliklere sahip'

#İran#İsrail#Füze
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 11:27

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, İsrail'in 12 gün süren saldırılarının ardından "üstün özelliklere sahip" yeni füzeler ürettiklerini dile getirdi.

Tesnim Haber Ajansına göre, Nasirzade, "Savunma Sanayisi Günü" münasebetiyle yaptığı konuşmada, ülkesindeki yeni silah teknolojileri hakkında bilgi verdi.

Nasirzade, "12 gün süren savaşta kullanılan füzeler Savunma Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce üretilmiş füzelerdi. Bugün ise önceki füzelerden çok daha üstün özelliklere sahip füzeler ürettik." dedi.

İranlı Bakan, İsrail'in tekrar saldırması durumunda yeni füzeleri kullanacaklarını kaydetti.

İran yeni füzeler ürettiğini duyurdu: Üstün özelliklere sahip

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

