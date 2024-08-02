İran ve vekil güçleri bir sonraki adımı görüştü

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Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Tahran’daki toplantıya İran’ın Filistinli müttefikleri Hamas ve İslami Cihad’ın yanı sıra Yemen’deki Tahran destekli Husi hareketi, Lübnan Hizbullah’ı ve Iraklı direniş gruplarının temsilcilerinin de katıldığını açıkladı. Üst düzey bir İranlı yetkili, “İran ve direniş üyeleri toplantının ardından Siyonist rejime karşı misilleme yapmanın en iyi ve en etkili yolunu bulmak için kapsamlı bir değerlendirme yaptılar” dedi. Bununla beraber bir başka İranlı yetkili de Dini lider Ayetullah Ali Hamaney ve İran’ın Devrim Muhafızlarının üst düzey üyelerinin toplantıya katıldığını bildirdi. Önceki gün İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in suikastın ardından İsrail’e doğrudan saldırılması emri verdiği iddia edilmişti.