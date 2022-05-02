Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

‘İran ve Suudi Arabistan anlaşabilir’

#Irak#İran#Suudi Arabistan
‘İran ve Suudi Arabistan anlaşabilir’

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, İran ve Suudi Arabistan’ın “yakında” bir anlaşmaya varabileceğini söyledi

Haberin Devamı

İki ülke arasında yapılan Bağdat’taki beşinci tur görüşmenin “oldukça olumlu geçtiğini” belirten Kazımi, “Biz anlaşmanın yakın olduğuna ikna olduk” diye konuştu. Kazımi’nin beşinci tur görüşmelerin son oturumuna bizzat katıldığı aktarıldı. 2016’da Riyad yönetiminin aralarında Şii din adamlarının da bulunduğu 47 kişiyi “terör” suçlamasıyla idam etmesi sonrası, Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olay sonrası iki ülke diplomatik ilişkileri keserken, taraflar ilk kez Nisan 2021’de doğrudan görüşmeler yapmak üzere Bağdat’ta masaya oturmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Irak#İran#Suudi Arabistan

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans
Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim

'Torunuma bakmak istemediğim için bencil miyim?'

#Bebek Bakımı
Elon Muskın Twitterla ilgili anlayamadığı şey ne Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

Elon Musk'ın Twitter'la ilgili anlayamadığı şey ne? Çalışanlar yeni patrona sorular hazırladı...

#Twitter