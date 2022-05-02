‘İran ve Suudi Arabistan anlaşabilir’

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İki ülke arasında yapılan Bağdat’taki beşinci tur görüşmenin “oldukça olumlu geçtiğini” belirten Kazımi, “Biz anlaşmanın yakın olduğuna ikna olduk” diye konuştu. Kazımi’nin beşinci tur görüşmelerin son oturumuna bizzat katıldığı aktarıldı. 2016’da Riyad yönetiminin aralarında Şii din adamlarının da bulunduğu 47 kişiyi “terör” suçlamasıyla idam etmesi sonrası, Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İranlı göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Bu olay sonrası iki ülke diplomatik ilişkileri keserken, taraflar ilk kez Nisan 2021’de doğrudan görüşmeler yapmak üzere Bağdat’ta masaya oturmuştu.